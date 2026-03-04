Tudor già a rischio esonero al Tottenham? La situazione potrebbe precipitare

Secondo alcune fonti, Tudor è già sotto osservazione al Tottenham a causa dei risultati recenti della squadra. La sua nomina era stata annunciata come un tentativo di cambiare rotta, ma finora i risultati non sembrano aver migliorato la situazione. La dirigenza sta valutando attentamente se mantenere Tudor in carica o prendere altre decisioni. La situazione potrebbe evolversi nei prossimi giorni.

La nomina di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham avrebbe dovuto invertire una tendenza negativa in una squadra in difficoltà. L’ex allenatore della Juventus, arrivato a metà febbraio per prendere il posto di Thomas Frank, si trova ora a fronteggiare una situazione estremamente delicata, con il rischio di lasciare la guida già dopo pochi giorni dall’avvio. La stagione ha preso una piega complessa: nelle prime uscite sotto la sua gestione, gli Spurs hanno incassato due sconfitte pesanti, contro Arsenal (4-1 in casa) e Fulham (2-1 in trasferta). La squadra occupa attualmente una posizione allarmante in Premier League, il 16° posto, con soli quattro punti di margine sulla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

