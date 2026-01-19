Juventus cosa sappiamo di Mateta? È il giocatore che serve? Anche se 40 milioni… | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

La Juventus valuta l’acquisto di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace. In questo approfondimento, analizziamo le caratteristiche del giocatore e le possibili implicazioni di un suo arrivo, anche considerando l’investimento di circa 40 milioni di euro. Nel video con Paolo Rossi vengono illustrate le potenzialità di Mateta e il suo ruolo nel contesto della rosa juventina.

Juventus, analisi sul possibile acquisto di Mateta dal Crystal Palace. Vediamo insieme il video con Paolo Rossi. Le ultime novità. La Juventus continua a valutare le opzioni per rinforzare il reparto offensivo e il nome più discusso resta quello di Jean-Philippe Mateta. L'argomento è stato il fulcro dell'ultima puntata di " Primo Tempo ", il format di approfondimento andato in onda sul canale YouTube di , che ha acceso i riflettori sulla possibile trattativa. GUARDA IL VIDEO COMPLETO Nel corso del dibattito, i giornalisti Paolo Rossi e Francesco Calabrò si sono interrogati sulla bontà dell'operazione, ponendo quesiti tattici ed economici.

Juventus, ma che giocatore era Douglas Costa? Perchè prendere giovani da altre squadre? E la Next Gen? | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

In questa puntata di Primo Tempo, analizziamo il ruolo di Douglas Costa nella Juventus e il motivo per cui la società investe in giovani provenienti da altre squadre. Approfondiamo anche il progetto Next Gen, offrendo uno sguardo completo sulle strategie di sviluppo del club. Con la collaborazione di Paolo Rossi, forniamo un quadro chiaro e obiettivo delle scelte tecniche e delle nuove leve in rosa.

