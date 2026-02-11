Juventus | Romano su Vlahovic

Fabrizio Romano ha aggiornato la situazione di Dusan Vlahovic, in attesa di novità ufficiali. Il giornalista ha confermato che il club bianconero sta lavorando per mantenere l’attaccante serbo in squadra, anche se ancora non ci sono certezze definitive. I tifosi sperano in una soluzione positiva, mentre i rumors continuano a circolare.

Fabrizio Romano, giornalista di mercato per eccellenza, ha fatto il punto sulla situazione di Dusan Vlahovic in un aggiornamento pubblicato su calciomercato.com l’11 febbraio 2026. Il centravanti serbo, rientrato da poco dopo l’infortunio all’adduttore sinistro, resta al centro di un rebus che tiene banco in casa Juventus Romano ha sottolineato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Approfondimenti su Juventus Vlahovic

Ultime notizie su Juventus Vlahovic

Argomenti discussi: Quando torna Vlahovic dall'infortunio? Cosa ha detto Chiellini e le ultime sui tempi di recupero; Vlahovic-Milan, ancora presto per parlare di pista calda ma l'esperto Romano ha una certezza; Serie A. Juventus, clamorose novità sul futuro di Vlahovic: il punto sul serbo; Duran voleva, la Juve gli ha detto no. Icardi-En-Nesyri, la verità. Rinnovo Yildiz da complimenti.

Romano su Vlahovic: È un nome che va sempre mantenuto nelle valutazioni del Milan, ma è presto per dire se sarà o meno una pista caldaNel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto un po' il punto sul Milan e le operazioni di calciomercato legate al ... milannews.it

Vlahovic-Milan, ipotesi ancora viva? Romano svela importanti aggiornamentiLa pista Vlahovic per il Milan non è ancora tramontata? Fabrizio Romano fornisce importantissimi aggiornamenti sull'ipotesi di mercato ... spaziomilan.it

