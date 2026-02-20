Juventus Carnesecchi nel mirino per il ruolo di portiere | l' Atalanta fissa la sua valutazione
La Juventus sta valutando l'acquisto di Carnesecchi dall'Atalanta, dopo che la società nerazzurra ha dichiarato che il portiere vale almeno 25 milioni di euro. La decisione nasce dall’intenzione di rafforzare la linea difensiva e garantire più sicurezza tra i pali. I dirigenti bianconeri hanno già iniziato a sondare il terreno e preparano un'offerta ufficiale. La trattativa si prospetta lunga, ma l'interesse resta forte. La scelta di Carnesecchi potrebbe cambiare gli equilibri della porta juventina.
Nel panorama della prossima stagione, la Juventus punta a consolidare la struttura della squadra investendo su profili di alto livello nei ruoli chiave. L’obiettivo è garantire continuità e affidabilità tra i pali, con una gestione che combina esperienza e potenziale di crescita. In questa cornice emerge Marco Carnesecchi come possibile snodo centrale per la porta, in una strategia orientata a un futuro competitivo e solido nel lungo periodo. Marco Carnesecchi, portiere classe 2000, è stato indicato come una delle opzioni principali per rinforzare la porta della squadra. In Atalanta ha mostrato riflessi accurati, letture rapide e una presenza sicura tra i pali, qualità che ne hanno accreditato un ruolo di rilievo anche a livello internazionale con la Nazionale.🔗 Leggi su Mondosport24.com
