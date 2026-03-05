Juve richiudi quella porta | dal 1° febbraio al 1° marzo è stata la peggior difesa d' Europa

Dal 1° febbraio al 1° marzo, la difesa della Juventus ha subito 21 gol in otto partite, diventando la peggiore in Europa in quel periodo. La squadra ha affrontato club come Parma e Roma, e in queste partite non è riuscita a mantenere inviolata la porta. Questa serie di partite ha evidenziato le difficoltà difensive dei bianconeri in questo intervallo di tempo.

Il ciclo di ferro della Juventus è finito, alla Continassa si tira un sospiro di sollievo e si guarda ai prossimi impegni stagionali con la consapevolezza di un calendario meno esigente e con la pressione di un obbligo di filotto: servono vittorie su vittorie per massimizzare le possibilità di ottenere il quarto posto e il conseguente ricco pass per la prossima Champions League. Ciò che però il complicatissimo mese di febbraio ha lasciato in eredità a Luciano Spalletti non è soltanto la doppia eliminazione tra Coppa Italia ed Europa, né il sesto posto da abbandonare - per lidi migliori - al più presto, ma una fase difensiva che all'improvviso si è scoperta fragile e disattenta, bersagliata nei sette scontri diretti vissuti in sequenza dopo la fine della finestra invernale di calciomercato.