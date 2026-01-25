Filippo D’Alesio ha ammesso la responsabilità della recente sconfitta della sua squadra, definendola la peggiore prestazione stagionale. Con parole sincere e senza tentativi di minimizzare, l’allenatore ha analizzato gli aspetti che hanno contribuito al risultato negativo, assumendosi pienamente la responsabilità. Questa dichiarazione riflette un atteggiamento di sincerità e volontà di miglioramento, elementi fondamentali per affrontare le sfide future.

"Sono io il responsabile della sconfitta". Filippo D’Alesio è eloquente dinanzi a microfoni e taccuini della sala stampa del Riviera delle Palme. Dopo la bella prestazione e la vittoria di Forlì, nessuno si aspettava un’involuzione tecnica così marcata della Samb contro la Pianese. "Oggi non abbiamo scuse – aggiunge il tecnico rossoblù – nè alibi. Abbiamo fatto la prestazione peggiore da quando sono a San Benedetto. Non c’è da stare tranquilli e potremo esserlo solo a missione compiuta". Sull’analisi della gara, D’Alesio è esplicito. "Questa è stata una partita giocata male. Ripeto, mi prendo le responsabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

D'Alesio: "È stata la nostra peggior partita"

