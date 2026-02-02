L’Udinese batte 1-0 la Roma grazie a un gol di Ekkelenkamp e sorprende tutti. Gasperini si prende i tre punti in casa, mentre i giallorossi continuano a faticare lontano da Roma. La partita si decide in un momento, e il risultato cambia le gerarchie in classifica. La Juve si conferma sola al quarto posto, mentre la Roma deve tornare in corsa.

Udinese Roma 1-0, la punizione di Ekkelenkamp condanna i giallorossi alla sconfitta. Uno stop che permette alla Juve di essere da sola al quarto posto. Il Bluenergy Stadium si conferma un campo ostico per le grandi del campionato, regalando una serata di gioia pura ai tifosi friulani e un amaro risveglio alle ambizioni giallorosse. Il posticipo tra Udinese Roma si chiude con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa, al termine di una sfida intensa, tattica e decisa da un episodio. Dopo un primo tempo equilibrato e privo di reti, nonostante le fiammate di Malen e le risposte di Okoye, la partita cambia volto all’inizio della ripresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Udinese Roma 1-0, Gasperini cade a sorpresa in Friuli. Decide Ekkelenkamp. Juve sola al quarto posto. Il resoconto del match

