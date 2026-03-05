Treni Torino-Milano lavori alla stazione di Novara | cosa cambia per chi viaggia a marzo 2026

Nel marzo del 2026, i treni sulla tratta Torino-Milano subiranno modifiche a causa di lavori di manutenzione programmata presso la stazione di Novara. Durante questo periodo, alcune corse potrebbero subire variazioni o cancellazioni, con dettagli che saranno comunicati in anticipo ai passeggeri. La gestione dei servizi ferroviari si coordinerà per garantire le operazioni di traffico durante i lavori.

Saranno lavori di manutenzione programmata quelli che interesseranno i binari della stazione di Novara nel mese di marzo 2026. Per ovviare a possibili disagi e ritardi per chi viaggia nelle giornate di domenica 8, 15 e 22 marzo, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha già provveduto a riprogrammare l'offerta mettendo a disposizione un servizio bus per viaggiatori e pendolari anche lungo la tratta Torino-Milano. Nelle giornate di domenica 8, 15 e 22 marzo infatti, per quanto riguarda la linea Torino-Milano, dalle ore 6 alle ore 14 saranno cancellati i treni tra le stazioni di Novara e Vercelli per permettere i lavori. Per garantire la continuità del servizio sono però state apportate modifiche alla circolazione dei treni che, nel tratto interessato, verranno sostituiti da bus. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

