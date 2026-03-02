In occasione del Grand Slam di Tashkent, l’Italia si presenta con numerosi atleti che competono tra i migliori del circuito internazionale, tra cui spicca la presenza di Giuffrida, unica rappresentante azzurra a salire sul podio. La manifestazione, seconda tappa del World Tour 2026 di judo, si conclude con un bilancio che riflette sia le prestazioni positive sia alcune delusioni per gli atleti italiani.

Si chiude con un bilancio agrodolce per i colori azzurri il Grand Slam di Tashkent, secondo appuntamento del World Tour 2026 di judo dopo il prestigioso torneo di Parigi. L’Italia si presentava nella capitale uzbeka con 18 atleti, tra cui alcuni giovani alle prime esperienze nel circuito maggiore, quindi il dato più incoraggiante è sicuramente quello dei 10 piazzamenti totali tra i migliori otto a testimonianza della grande crescita del livello medio del gruppo. La massiccia presenza dei judoka azzurri nelle fasi finali (dai quarti in poi) delle varie categorie stona però con il riscontro conclusivo di un solo podio nell’arco dell’intero weekend, firmato dalla veterana di lungo corso Odette Giuffrida. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Judo: Italia competitiva con tanti atleti al Grand Slam di Tashkent, ma l’unico podio è di Giuffrida

Judo, un’infinita Odette Giuffrida sale sul podio anche al Grand Slam di Tashkent. Bene anche Accogli e MilaniPassano gli anni e cambiano le avversarie, ma Odette Giuffrida continua a tenere alta la bandiera del judo italiano e centra l’ennesimo risultato di...

Leggi anche: Judo, bronzo Giuffrida a Tashkent: azzurri protagonisti nel Grand Slam

Tutti gli aggiornamenti su Grand Slam di.

Argomenti discussi: Judo, bronzo Giuffrida a Tashkent: azzurri protagonisti nel Grand Slam.

Judo, Asya Tavano ai piedi del podio tra i pesi massimi al Grand Slam di TashkentUltima giornata priva di podi per l'Italia al Grand Slam di Tashkent 2026, secondo appuntamento stagionale del World Tour di judo. Sui tatami della ... oasport.it

Judo: concluso il Grand Slam a Tashkent, Asya Tavano chiude quinta nei +78 kgOggi terza ed ultima giornata di gara al Grand Slam di Tashkent con il quinto posto di Asya Tavano (Fiamme Azzurre) nei +78 kg. L’azzurra vince il match d’esordio contro Muratova (UZB) e subisce una b ... napolimagazine.com