Jim Carrey e la teoria del clone | È un fake la faccia non è la sua Ma la verità è questa

I social media stanno alimentando un nuovo mistero su Jim Carrey, con alcuni utenti che sostengono che l’attore possa essere stato clonato o sostituito. La discussione nasce da un commento che mette in dubbio l’autenticità del suo volto, sostenendo che “la faccia non è la sua”. La questione si diffonde tra le persone che osservano attentamente le sue apparizioni pubbliche e i suoi interventi online.

I social alimentano un nuovo mistero, stavolta sul conto di Jim Carrey: scherzo con beffa o clamorosa sostituzione di persona? A Parigi non si spegne l'eco del clamore suscitato dall'apparizione, giovedì scorso alla cerimonia dei César, gli Oscar francesi, di un Carrey dal volto quasi irriconoscibile. Una vera nemesi per un attore che deve il successo proprio alla capacità della propria faccia di creare memorabili smorfie come se fosse di plastica. “Colpa” dell’età e forse di ciò che quasi tutti gli attori si sentono in dovere di fare per limitare l’avanzare del tempo. A 62 anni, l'attore canadese-americano si è presentato davanti a fotografi e telecamere con tratti che molti hanno giudicato "diversi" dall'originale. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Jim Carrey è morto e sostituito da un clone? La teoria che ha sconvolto il web, dopo l’apparizione dell’attore ai Cesar AwardsQuando Jim Carrey è salito sul palco dell’Olympia di Parigi il 26 febbraio per ritirare il César d’onore alla carriera, nessuno si aspettava che...

Leggi anche: “Quello non è Jim Carrey, ma un suo clone”: la partecipazione dell’attore “irriconoscibile” ai Cesar Awards scatena le teorie complottiste

