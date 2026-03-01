Jim Carrey è morto e sostituito da un clone? La teoria che ha sconvolto il web dopo l’apparizione dell’attore ai Cesar Awards

Durante la cerimonia ai César Awards a Parigi, l’attore è salito sul palco per ricevere un premio alla carriera. Dopo la sua apparizione, sui social sono cominciate a circolare voci e teorie che suggeriscono possa essere stato sostituito da un clone, alimentando un dibattito online che ha preso piede in modo rapido e virale.

Quando Jim Carrey è salito sul palco dell’Olympia di Parigi il 26 febbraio per ritirare il César d’onore alla carriera, nessuno si aspettava che quella serata di celebrazione si sarebbe trasformata in un caso digitale dalle proporzioni surreali. L’attore canadese, 64 anni, ha commosso la platea con un discorso in francese fluente, dedicato al padre scomparso e ai collaboratori come Michel Gondry. Applausi scroscianti, standing ovation, lacrime genuine. Una serata perfetta, almeno fino a quando le immagini non hanno iniziato a circolare online. Poi è arrivato il delirio. Sui social network, specialmente su X, Reddit e TikTok, è esplosa una domanda inquietante: ma quello sul palco era davvero Jim Carrey? Migliaia di utenti hanno iniziato a confrontare foto, analizzare dettagli, misurare proporzioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

