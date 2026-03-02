Il 26 febbraio, durante i Cesar Awards, sul web si è diffusa la voce che l’attore presente non fosse Jim Carrey, ma un suo clone. La sua apparizione ha generato numerose discussioni e teorie complottiste tra gli utenti online, che si sono domandati se si trattasse realmente dell’attore o di qualcun altro. La questione ha catturato l’attenzione di molti e alimentato il dibattito sui social.

È lui o non è lui? Sul web scoppia il ‘caso’ relativo a Jim Carrey. L’attore giovedì 26 febbraio ha preso parte alla cerimonia di premiazione dei César Awards a Parigi ricevendo un premio alla carriera, ma più che di questo si sta parlando di lui per il fatto che in realtà sul palco ci fosse qualcun altro al suo posto. Jim Carrey ha partecipato alla cerimonia ed è stato presentato sul palco da Michel Gondry, che lo ha diretto in “Se mi lasci ti cancello”. Il premio alla carriera è stato accolto da un caloroso pubblico che ha tributato all’attore una standing ovation, ma sui social ha iniziato a circolare l’ipotesi che quello sul palco non fosse il vero Carrey. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quello non è Jim Carrey, ma un suo clone”: la partecipazione dell’attore “irriconoscibile” ai Cesar Awards scatena le teorie complottiste

Jim Carrey è morto e sostituito da un clone? La teoria che ha sconvolto il web, dopo l’apparizione dell’attore ai Cesar AwardsQuando Jim Carrey è salito sul palco dell’Olympia di Parigi il 26 febbraio per ritirare il César d’onore alla carriera, nessuno si aspettava che...

Jim Carrey riceve il Premio César alla carriera: l’eredità di un attore strabiliante“Vi amo tutti dal fondo del cuore”: Jim Carrey è stato premiato ieri sera all’Olympia di Parigi con il César alla Carriera, in occasione della 51/a...

Ranking The Best Jim Carrey's Impressions In Front Of Celebrities

Altri aggiornamenti su Jim Carrey.

Temi più discussi: Jim Carrey: standing ovation ai César, ma sul web scoppia il caso: Quello non è lui; Jim Carrey è stato sostituito da un clone, la teoria del web; Jim Carrey riceve il premio Cesar alla carriera e fa un discorso che commuove la Francia; Jim Carrey irriconoscibile ai Premi César, la teoria complottista: Non è lui ma il suo clone.

Jim Carrey: standing ovation ai César, ma sul web scoppia il caso: Quello non è luiStanding ovation ai César per Jim Carrey, premiato da Michel Gondry e visibilmente emozionato. L'attore canadese ha ricevuto il premio onorario alla carriera, ma sul web c'è chi giura che non sia dav ... comingsoon.it

Jim Carrey irriconoscibile ai Premi César, la teoria complottista: «Non è lui ma il suo clone»Jim Carrey ha ricevuto un riconoscimento speciale alla carriera alla 51ª edizione dei Premi César, tenutasi a Parigi il 26 febbraio 2026. L'attore canadese è stato ... corriereadriatico.it

Alla 51 edizione dei César Awards, uno dei momenti più memorabili è stato l’omaggio a Jim Carrey, insignito del prestigioso César d’honneur per la sua carriera e salito sul palco dell’Olympia di Parigi per pronunciare un discorso interamente in francese - facebook.com facebook