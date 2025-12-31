Serie A2 la società costretta a tornare sul mercato aspetta una risposta da Smith sotto contratto ma poco utilizzato da Reggio Emilia Fortitudo Moore resterà fermo altri 2-3 mesi

Nel contesto della Serie A2, la società si prepara a tornare sul mercato in attesa di una risposta da Smith, attualmente sotto contratto ma poco impiegato a Reggio Emilia. Intanto, Moore della Fortitudo rimarrà fermo altri 2-3 mesi. Tra allenamenti, infortuni e scelte di mercato, i Flats Service chiudono il 2025 con una sconfitta a Rieti, affrontando una fase complessa caratterizzata da numerosi infortuni.

Allenamenti, infortuni e mercato. Chiuso il 2025 con la sconfitta di Rieti, in casa Flats Service si deve fare i conti con una infermeria piena. Organico ridotto visto il perdurare delle assenze di Benvenuti e Mazzola, ma non solo. Jordan Harris, dopo aver respinto la richiesta di prolungamento della Effe è volato in Mongolia per firmare un contratto più lungo e remunerativo di quello che gli proponevano a Bologna. E ieri, con due distinti post sui social, la Fortitudo ha ufficializzato quello che avevamo già anticipato sulle condizione di Matteo Imbrò e Lee Moore. Brutta tegola per quel che riguarda Moore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

