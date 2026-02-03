Roma Volley Giulia Angelina lascia la squadra | risolto consensualmente il contratto della schiacciatrice

Giulia Angelina lascia la Roma Volley. Ieri la schiacciatrice ha trovato l’accordo per risolvere il contratto in modo consensuale. La giocatrice ha deciso di lasciare la squadra, lasciando così un vuoto nel reparto schiacciatori. La società non ha ancora comunicato i motivi della decisione.

In un momento delicato della stagione la SMI Roma Volley perde una delle sue attaccanti migliori: Giulia Angelina. La schiacciatrice ha risolto consensualmente il suo contratto con la società e alcuni rumor di mercato parlano di un suo approdo nel campionato indonesiano. Proprio a pochi giorni dall’inizio della pool promozione la SMI Roma Volley perde un tassello importante della sua squadra. Attraverso un comunicato diffuso sui social la società ha voluto sottolineare come la separazione sia avvenuta in un clima di rispetto e collaborazione, ribadendo l’apprezzamento per il lavoro svolto dall’atleta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma Volley, Giulia Angelina lascia la squadra: risolto consensualmente il contratto della schiacciatrice Approfondimenti su Roma Volley U. S. Avellino, risolto consensualmente il contratto con il calciatore Michele Rigione Volley Femminile A2. Volley Modena, che occasione contro Clai Imola. Ufficiale l’ingaggio della schiacciatrice Kaplanska Il Volley Modena si prepara ad aprire il nuovo anno con una partita contro Clai Imola, in programma oggi alle 17 al PalaMadiba. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Roma Volley Argomenti discussi: Smi Roma volley, parte in salita la pool promozione. Le romane perdono 2-3 col Fasano. Volley Mercato: Giulia Angelina nel roster della nuova RomaROMA- Torna nel nostro campionato, firmando un contratto con la nuova Roma Volley, Giulia Angelina, schiacciatrice piemontese, reduca da una stagione in Polonia nelle file del BKS BOSTIK ZGO ... tuttosport.com Volley Mercato: Giulia Angelina vestirà la maglia della RomaROMA-Rientra in Italia dopo una stagione nella Tauron Liga dove, con il BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Bia?a, ha conquistato la Supercoppa di Polonia, vincendo il premio MVP della finale. Giulia Angelina è ... corrieredellosport.it Roma Volley Club Femminile. . Le parole della capitana della SMI Roma Volley, @giorgiazannoni_ , ieri al termine del match di esordio nella Pool Promozione. #lasquadradiroma - facebook.com facebook NEW VIDEO! Guarda ora Roma - Fasano | Highlights | 1^ Giornata Pool Promozione, Serie A2 Tigotà | LVF 2025/26 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.