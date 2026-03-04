Zepeda e Roach si sfidano per il titolo mondiale WBC

Zepeda e Roach si preparano a sfidarsi per il titolo mondiale WBC dei pesi leggeri. I due pugili sono pronti a confrontarsi in un match che potrebbe cambiare gli equilibri di questa categoria. La sfida è stata annunciata e si aspetta di conoscere presto la data ufficiale dell’incontro. Entrambi si stanno allenando duramente in vista di questa importante occasione.

Il panorama dei pesi leggeri sta definendo nuove coordinate in vista di una potenziale sfida per la cintura mondiale WBC. Si ipotizza un confronto tra William Zepeda e Lamont Roach per il titolo vacante, frutto della decisione della WBC di rimuovere Shakur Stevenson dall'assetto iridato. Al momento non esiste un annuncio ufficiale, ma le voci si sono diffuse tra i media specializzati e tra gli associati al mondo della boxe, mentre la divisione cerca di chiarire la gerarchia dopo i recenti cambi di scenario. zepeda, pugile messicano mancino, è riconosciuto per una pressione costante e per un lungo lavoro sul corpo che caratterizza la sua aggressività, abbinato a un alto volume di colpi che complica gli impegni degli avversari.