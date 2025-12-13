droga nascosta negli slip e una pistola con matricola abrasa arrestati tre giovani dopo un inseguimento

Tre giovani sono stati arrestati a Palermo dopo un inseguimento che ha portato al sequestro di droga, un'arma con matricola abrasa e proiettili. L'operazione ha coinvolto un 18enne, un 23enne e un 15enne, trovati in possesso di sostanze stupefacenti e armi illegali durante un tentativo di fuga.

Un 18enne, un 23enne e un 15enne sono stati arrestati a Palermo dalla polizia che ha sequestrato un'arma con matricola abrasa, diversi proiettili e dosi di droga. I tre sono stati notati in piena notte in sella a due scooter in via Perpignano e alla vista degli agenti hanno accelerato la marcia. Palermotoday.it

Palermo, inseguiti dalla polizia e arrestati: avevano droga e una pistola - Il diciottenne aveva con sé una pistola con matricola abrasa ed è stato bloccato in via Flavio Gioia, dopo essersi sbarazzato di un pacchetto con 100 grammi di hashish. livesicilia.it

