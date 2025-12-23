Taranto accusa | aggredito per rapinarlo uno dei due arrestati è minorenne Polizia

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha arrestato due giovani di nazionalità egiziana di cui uno ancora minorenne perché ritenuti presunti responsabili dei reati di tentata rapina, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il personale delle Volanti è stato allertato dai colleghi della Sala Operativa perché sul lungomare, nelle vicinanze dell’Ufficio Postale, era stata segnalata un aggressione ad un giovane da parte di due suoi coetanei. Giunti sul posto i poliziotti hanno notato in lontananza l’aggressione ancora in atto e si sono preoccupati immediatamente di fermare i due giovani. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

