italia sulla soglia della guerra droni usa partiti da sigonella verso iran e 2 aerei cisterna italiani negli emirati arabi

Droni statunitensi sono partiti da Sigonella diretti verso l’area del conflitto con l’Iran, mentre due aerei cisterna italiani si dirigono negli Emirati Arabi. Le opposizioni chiedono spiegazioni al governo sulle operazioni militari in corso. La situazione mette l’Italia in una posizione di attenzione crescente rispetto agli sviluppi nella regione.

Droni Usa partiti dalla base di Sigonella in Sicilia: le missioni prima e dopo l'attacco all'IranUn drone Triton della Marina statunitense è partito la mattina di mercoledì dalla stazione di Sigonella diretto verso il Golfo.

Basi Usa in Italia, da Sigonella a Camp Darby: dove sono e come potrebbero essere usate per la guerra in IranMentre i droni di sorveglianza MQ-4C Triton volano da e verso la base di Sigonella, in Sicilia, la premier Giorgia Meloni ribadisce che «sulle basi...

Temi più discussi: Italiani bloccati a Dubai e nel Golfo, cosa rischiano e cosa aspettarsi; Perché Dubai e Abu Dhabi sono diventate la terra promessa degli italiani in Medio Oriente; Oltre 70mila italiani nel Golfo, quasi 20mila bloccati dopo l'escalation militare; Dubai: parziale riapertura dell’aeroporto nella serata di ieri.

Mattarella negli Emirati, l’Italia punta sul Golfo PersicoUna visita di Stato che suggella un rapporto ormai stabile. Al Quirinale spiegano così l’importanza della missione del presidente della Repubblica negli Emirati Arabi Uniti (EAU) dal 27 al 29 ... ilsole24ore.com

Italia-Emirati Arabi, Ghribi (GSD-GKSD) incontra Mattarella a DubaiDUBAI (ITALPRESS) – Kamel Ghribi, Vicepresidente di GSD (Gruppo San Donato) e Presidente di GKSD, ha incontrato oggi a Dubai il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, nel corso della ... iltempo.it

In via di risoluzione i rientri dagli Emirati Arabi compresi i turisti che erano rimasti bloccati in una crociera al largo di Dubai - facebook.com facebook

I cittadini bloccati negli Emirati Arabi sono disposti a pagare fino a 25mila euro a persona pur di lasciare #Dubai e #Doha: il dramma dei nostri connazionali ricattati dai mercenari x.com