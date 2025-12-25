Tour de Ski 2026 il programma delle tappe di Dobbiaco | orari tv streaming Ben quattro appuntamenti
Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si aprirà domenica 28 dicembre 2025 a Dobbiaco, che sarà sede delle prime 4 tappe (riposo martedì 30 dicembre) ed ospiterà la competizione fino a giovedì 1° gennaio 2026. Domenica 28 dicembre si disputerà la sprint in tecnica libera, mentre lunedì 29 andrà in scena la 10 km in tecnica classica con partenze ad intervalli, poi martedì 30 riposo, per riprendere mercoledì 31 con la 5 km in tecnica libera in batterie con partenza in linea, e chiudere giovedì 1° gennaio con la 20 km pursuit in tecnica classica. Le gare del Tour de Ski 2026 saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD (tranne la sprint, prevista solo su Eurosport 2 HD), mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play (tranne la sprint, prevista su Rai Play Sport 2), discovery+ e DAZN. 🔗 Leggi su Oasport.it
