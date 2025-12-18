Italia parla il ct Gattuso | L’obiettivo è chiaro | il Mondiale! Bartesaghi in azzurro? Ecco cosa penso

Il ct Gattuso traccia la rotta: il desiderio di conquistare il Mondiale è ormai chiaro e deciso. Tra le sue parole si fa spazio anche il possibile debutto di Bartesaghi in azzurro, suscitando interesse e aspettative. L’Al-Awwal Park si riempie di emozioni e ambizione, mentre l’ex campione si prepara a guidare la nazionale verso nuovi traguardi, alimentando sogni e speranze di una storica impresa.

Gattuso: "Partita aperta, Allegri e Conte fanno la differenza. Su Bartesaghi in Nazionale..." - Gennaro Gattuso, CT della Nazionale Italiana, è intervenuto nel pre gara di Napoli- milannews.it

Italia, da Bartesaghi a Zaniolo: quanti nuovi acquisti per il ct Gattuso - Il ct Gattuso sta osservando tutti i campi di Serie A, e non solo, per arrivare a marzo con i migliori giocatori per vincere i playoff e andare ai Mondiali: i nuovi giocatori in lista ... sport.virgilio.it

TARANTO - Il Consigliere di Fratelli d'Italia Luca Lazzàro parla di crescente esposizione finanziaria del Comune e chiede una svolta amministrativa facebook

#Meteo, lunga fase anomala in arrivo sull'Italia; parla il meteorologo #Mattia #Gussoni x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.