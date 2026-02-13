Si avvicina alla madre nonostante il divieto e il braccialetto elettronico | arrestato

Il 26enne, nonostante il divieto e il braccialetto elettronico, si è avvicinato alla madre e per questo è stato arrestato. La scena si è svolta nel tardo pomeriggio di venerdì 10 febbraio, quando i carabinieri di San Piero a Grado sono intervenuti per bloccare il giovane, che stava cercando di incontrare la donna in un’area pubblica. La sua condotta ha violato le restrizioni imposte dal tribunale, mettendo in allarme gli agenti che hanno deciso di intervenire immediatamente.

Un giovane di 26 anni è stato arrestato nel tardo pomeriggio dello scorso 10 febbraio dai carabinieri della stazione di San Piero a Grado. L'accusa è di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa, misura a cui l'uomo era sottoposto per tutelare la madre. L'operazione è scattata intorno alle 18:30, a seguito di una segnalazione arrivata al Numero unico di emergenza (112). I militari sono intervenuti in via Cesare Battisti, dove hanno individuato il 26enne nelle immediate vicinanze dell'abitazione materna.?L'uomo era già destinatario di una misura cautelare che gli imponeva di mantenere una distanza di sicurezza dalla donna, prescrizione rafforzata dall'applicazione del dispositivo elettronico di controllo (il braccialetto elettronico).

