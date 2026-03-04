Un sottomarino non identificato, presumibilmente statunitense, ha attaccato la fregata iraniana Iris Dena al largo dello Sri Lanka, provocandone l’affondamento. Secondo le fonti, ci sarebbero oltre cento dispersi tra i membri dell’equipaggio. L’incidente si è verificato nelle acque al di fuori delle acque territoriali dello Sri Lanka, coinvolgendo due navi militari di nazionalità sconosciuta.

Roma, 4 marzo 2026 - Un sottomarino non identificato, probabilmente degli Stati Uniti, ha attaccato la fregata Iris Dena, una nave militare iraniana è affondata al largo dello Sri Lanka. Il bilancio è tragico: almeno 101 persone, che erano a bordo, risultano disperse, mentre 78 sono ferite. Soccorsi dalla Marina dello Sri Lanka Circa 30 marinai iraniani sono stati tratti in salvo dalla Marina dello Sri Lanka, che ha ricevuto all’alba una richiesta di soccorso da una imbarcazione al largo della costa di Galle. La fregata è affondata Il ministro degli Esteri srilankese, Vijitha Herath, ha confermato alla Reuters che la marina militare aveva soccorso 30 persone che erano a bordo della fregata, mentre stava affondando. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sottomarino affonda la fregata iraniana Iris Dena. “Più di cento dispersi” al largo dello Sri Lanka

