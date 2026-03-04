iris dena la nave affondata da un sottomarino americano era un gioiello della marina iraniana

Una nave della marina iraniana chiamata Iris Dena è stata affondata da un sottomarino americano al largo delle coste dello Sri Lanka. La nave, considerata un elemento importante nella flotta iraniana, è stata colpita durante un incidente che ha coinvolto le forze militari di entrambe le nazioni. L’evento si è verificato in acque internazionali vicino all’isola dello Sri Lanka.

Iris Dena, la nave affondata da un sottomarino americano al largo delle coste dello Sri Lanka, era un gioiello della marina iraniana. Dalla Seconda Guerra Mondiale ci sono solo due precedenti: quello dell ’ incrociatore leggero argentino General Belgrano, colpito dal sottomarino nucleare inglese Conqueror nel 1982 durante la guerra delle Falkland, e quello della fregata indiana Khukri silurata dal sottomarino pakistano Hangor nella guerra del 1971. La nave della Marina iraniana di ritorno dall’International Fleet Review La Dena era un cacciatorpediniere di classe Moudge della Flotta Meridionale della Marina militare della Repubblica islamica dell’Iran, ed era di ritorno dall’International Fleet Review 2026 a Visakapatanam, in India. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Sottomarino affonda la fregata iraniana Iris Dena. "Più di cento dispersi" al largo dello Sri Lanka. Un sottomarino non identificato, probabilmente degli Stati Uniti, ha attaccato la fregata Iris Dena, una nave militare iraniana...

Sri Lanka, nave da guerra iraniana attaccata e affondata da un sottomarino Usa: «Almeno 80 morti»Una nave da guerra iraniana, la IRIS Dena, è affondata al largo delle coste dello Sri Lanka: secondo quanto dichiarato da fonti della marina e del...

