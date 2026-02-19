Trump | Accordo con Iran o cose brutte
Il presidente Donald Trump ha dichiarato che senza un accordo con l’Iran, gli Stati Uniti potrebbero dover agire in modo più deciso. La causa è il fallimento dei negoziati in corso, che secondo Trump potrebbero portare a conseguenze negative. Ha anche affermato che l’esito si conoscerà entro dieci giorni, indicando una certa urgenza. Trump ha avvertito che in assenza di un accordo si rischiano
La minaccia di Trump: «Se perdiamo le Midterm succederanno cose molto brutte»Donald Trump torna a lanciare un avvertimento forte: se i democratici non vincono le elezioni di metà mandato, promette che succederanno cose molto brutte.
Iran: pronti ad un accordo con TrumpL’Iran si dice pronto a negoziare direttamente con gli Stati Uniti, anche se ci sono ancora molti dubbi sulla volontà di Washington.
Trump verso la guerra con l’Iran La diretta con Alessandro Orsini
Argomenti discussi: Iran, Teheran: Pronti a compromessi con Usa per accordo su nucleare; Iran-Usa, segnali positivi da Ginevra: intesa preliminare sul nucleare, ma Trump avverte Teheran; Sfida con l'Iran, ecco perché Trump raddoppia e accelera; Possiamo ancora credere ai negoziati Usa-Iran? Trump prepara una seconda squadra navale per il Golfo Persico.
Trump, 'con l'Iran dobbiamo fare un accordo significativo o brutte cose'(ANSA) - WASHINGTON, 19 FEB - Donald Trump è tornato sulla necessità di fare un accordo significativo con l'Iran o succederanno cose brutte. Parlando al primo incontro del Board of Peace a Washing ... gazzettadiparma.it
Board of Peace al via, Trump: Pace facile da dire ma difficile da fare. E avverte l'Iran: Accordo o cose brutteDonald Trump dà il via a Washington alla prima riunione del Board of Peace per Gaza e ringrazia i partecipanti: è il consiglio più importante di sempre in termini di potere e prestigio. Stiamo ... adnkronos.com
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’avvio di tre nuovi progetti, per un totale di 36 miliardi di dollari, che rappresentano la prima fase di un accordo commerciale con il Giappone destinato a mobilitare complessivamente oltre 550 miliardi facebook
Il capo si sta stufando. Trump minaccia l'Iran, l'accordo sul nucleare è più lontano x.com