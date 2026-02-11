Trump | L’Iran non avrà armi nucleari né missili

Trump ha detto che l’Iran non avrà armi nucleari né missili. Lo ha dichiarato durante un’intervista telefonica con la televisione israeliana Channel 12. Il presidente americano ha ribadito la fermezza degli Stati Uniti su questo punto, senza lasciare spazio a dubbi. La sua posizione sembra rafforzare la linea dura verso Teheran, in un momento di crescenti tensioni nella regione.

TEL AVIV – In un’intervista telefonica a Channel 12, il presidente Usa Donald Trump (foto) ha affermato: “L’Iran non avrà armi nucleari né missili. Possiamo raggiungere un ottimo accordo con l’Iran. Niente nucleare, niente missili balistici. La questione del nucleare è scontata”. Il presidente Donald Trump ha ribadito che se non si riuscisse a raggiungere un accordo con l’Iran, sarebbe pronto a intraprendere un’azione militare come nella guerra dei 12 giorni dello scorso giugno. “Gli iraniani vogliono molto arrivare a un accordo. O faremo un accordo, o faremo qualcosa di molto duro, come l’altra volta”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

