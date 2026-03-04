Guerra in Iran colpita nave Iris Dena Usa | Controllo totale dei cieli Missile intercettato dalla Turchia Telefonata Tajani-Rubio | Preoccupa l’allargamento del conflitto

Nella notte, nella regione del Medio Oriente, si sono registrati diversi attacchi aerei, lanci di missili e operazioni con droni, mentre una nave chiamata Iris Dena è stata colpita in Iran. Gli Stati Uniti riferiscono di avere il controllo totale dei cieli, e un missile intercettato è stato individuato dalla Turchia. Nel frattempo, un colloquio telefonico tra un rappresentante italiano e uno spagnolo ha evidenziato preoccupazioni riguardo all’espansione del conflitto.

La guerra tra Iran e Israele continua ad allargarsi mentre nella notte nuovi raid aerei, lanci di missili e attacchi con droni hanno attraversato l’intero Medio Oriente. L’Idf ha annunciato una “vasta ondata di attacchi” contro obiettivi militari a Teheran, colpendo siti di lancio e infrastrutture strategiche della Repubblica islamica. In risposta, l’Iran ha lanciato missili verso Israele, facendo scattare le sirene antiaeree a Gerusalemme e Tel Aviv, mentre nuovi attacchi hanno colpito anche Arabia Saudita, Kuwait e altre aree del Golfo. Il conflitto si estende anche al Libano, dove bombardamenti israeliani hanno colpito Beirut e Baalbek provocando vittime e numerosi feriti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Guerra in Iran, missile contro la Turchia intercettato: “Abbiamo diritto di rispondere”. Telefonata Tajani-Rubio: “Preoccupa l’allargamento del conflitto. A lavoro per incrementare la partenza degli italiani nelle zone di guerra”La guerra tra Iran e Israele continua ad allargarsi mentre nella notte nuovi raid aerei, lanci di missili e attacchi con droni hanno attraversato...

Lo speciale di Sky TG24 sull'attacco in IranLa Iris Dena, la nave iraniana affondata da un sommergibile statunitense al largo dello Sri Lanka nell'ambito della guerra contro Teheran (LA DIRETTA), era un cacciatorpediniere di classe Moudge, uno ... tg24.sky.it

Sottomarino Usa affonda nave da guerra iraniana: non succedeva dalla Seconda guerra mondialeUn sottomarino americano ha affondato la fregata iraniana IRIS Dena nell’Oceano Indiano vicino allo Sri Lanka. Almeno 80 morti. blogsicilia.it

L'Iris Dena è affondata al largo delle coste dello Sri Lanka e la marina del Paese ha recuperato 87 corpi e salvato 32 persone x.com

L'esercito americano ha pubblicato le immagini dell'attacco sottomarino con i siluri sulla nave da guerra iraniana IRIS Dena nell'Oceano Indiano al largo dello Sri Lanka. Quasi 150 marinai iraniani potrebbero aver perso la vita in quello che viene descritto com facebook