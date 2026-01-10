Iran Teheran attacca | Stati Uniti coinvolti nei disordini Usa | Accuse deliranti

Le recenti dichiarazioni del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, che accusa Stati Uniti e Israele di aver fomentato le proteste in Iran, sono state respinte dagli USA come “deliranti”. La tensione tra le parti si è intensificata, mentre il governo iraniano continua a sostenere che le mobilitazioni siano state orchestrate dall’esterno. Questa vicenda evidenzia un clima di crescente conflittualità diplomatica e di sfide nelle relazioni internazionali.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno definito 'deliranti' le accuse del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a Israele e agli Stati Uniti di aver fomentato le proteste in corso nella repubblica islamica. "Questa dichiarazione riflette un tentativo delirante di distogliere l'attenzione dalle enormi sfide che il regime iraniano deve affrontare in patria", ha dichiarato .

Iran e Stati Uniti: Analisi delle Proteste e Risposte Internazionali - Analizza le dinamiche politiche e sociali che stanno plasmando il movimento di protesta, esplorando le reaz ... notizie.it

Proteste in Iran, Teheran accusa "agenti terroristi" Usa e Israele. Ira Khamenei contro Trump - Secondo quanto riportato dall'Organizzazione Hengaw per i diritti umani, che cita i media statali iraniani, due ufficiali del ... adnkronos.com

Iran imponenti manifestazioni in diverse città. A Teheran black out di internet. Trump: "Pronti a colpire". Link nei commenti - facebook.com facebook

Le immagini che arrivano da #teheran e dalle altre città dell’ #Iran sono potenti. Nonostante il regime degli ayatollah continui a uccidere i manifestanti, gli iraniani scendono in piazza per protestare contro il regime e chiedere libertà, diritti e dignità. Il regime ha x.com

