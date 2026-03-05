Guerra in Iran il governo decide | risoluzione della maggioranza su invio armi e basi militari

Il governo ha approvato una risoluzione della maggioranza che autorizza l'invio di armi e la disponibilità di basi militari. La decisione arriva in un momento di crescente tensione nell’area, con il conflitto ancora attivo e le preoccupazioni di un'escalation. La risoluzione rappresenta una mossa chiave nelle politiche di difesa e sicurezza adottate dalle autorità nazionali.

La guerra in Iran continua a dominare lo scenario internazionale e ad alimentare timori di un’escalation sempre più ampia nel Medio Oriente. Nelle ultime ore si sono moltiplicate le tensioni tra Teheran e diversi attori regionali, mentre la comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione gli sviluppi sul campo. Attacchi missilistici, operazioni militari e minacce incrociate stanno contribuendo a creare un clima di forte instabilità, con il rischio concreto che il conflitto possa allargarsi oltre i confini iraniani. Le conseguenze non riguardano soltanto l’equilibrio geopolitico della regione, ma anche l’economia globale. Il timore principale riguarda infatti l’impatto della crisi sui mercati energetici e sulle rotte strategiche del petrolio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Guerra in Iran, ecco la risoluzione del governo sugli aiuti militari: ok alle basi americane e alla difesa anti-aereaDifesa anti-aerea e anti-missilistica per aiutare i Paesi del Golfo colpiti dai missili iraniani e i nostri contingenti militari sul terreno.

Leggi anche: Ucraina, in risoluzione maggioranza “equilibrismo” su parola militari

Trump in Iran La Terza Guerra Mondiale è vicina! #shorts

Contenuti e approfondimenti su Guerra in Iran il governo decide....

Temi più discussi: Iran: il conflitto si espande; La guerra in Iran sta già facendo impennare il prezzo del petrolio, ma sarà Trump a determinare quanto; Guerra in Iran, le conseguenze per l’Italia: energia, commercio e il fantasma di Hormuz; Le cose da sapere sull’Iran per capire questa guerra.

Guerra Usa-Iran, Teheran: «Colpita una petroliera degli Stati Uniti nel Golfo». Media: droni iraniani contro aeroporto AzerbaigianLa guerra nel Golfo continua ad allargarsi. Un missile sparato dall'Iran verso lo spazio aereo turco è stato intercettato dalle difese Nato nel Mediterraneo orientale. Una ... ilmessaggero.it

Lo speciale di Sky TG24 sull'attacco in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, Teheran: colpita nave Usa. Meloni: non siamo in guerra e non vogliamo entrarci LIVE ... tg24.sky.it

++ Meloni: "Aiuti ai Paesi del Golfo, ma l'Italia non vuole entrare in guerra" ++ GLI AGGIORNAMENTI: https://www.unionesarda.it/news/mondo/iran-sesto-giorno-di-guerra-l46ug2cj - facebook.com facebook

Si allarga la guerra nel Golfo, bombardamenti su Teheran e Libano, missile iraniano nello spazio aereo turco. Ne parliamo con @AntDiBella @stefostefanini #MassimoDeManzoni #ShervinHaravi #MariaCuffaro @roberto_arditti @VarvelloMarco #ReStart @A x.com