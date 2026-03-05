Iran Schelin al governo | Dovete dire di no già adesso all’utilizzo delle basi sarebbe contro la Costituzione

Un rappresentante iraniano ha affermato che il governo deve rifiutare fin da ora l’uso delle basi militari, sostenendo che sarebbe contrario alla Costituzione. Ha inoltre dichiarato che il paese si oppone all’autorizzazione delle basi per sostenere quella che definisce una guerra che viola il diritto internazionale. Le sue parole si rivolgono a un possibile intervento militare e si concentrano sul rispetto delle norme costituzionali e internazionali.

"Noi diciamo no all'autorizzazione delle basi per appoggiare in un nessun modo questa guerra che viola il diritto internazionale. Il punto non è che tornerete qui se ve le chiedono. Dovete dire di no già adesso, perché sarebbe contro l' articolo 11 della Costituzione ". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, in un passaggio del suo intervento nell'Aula della Camera nel corso delle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni relative alle comunicazioni dei ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, sugli aiuti richiesti dai Paesi del Golfo."Oggi non basta riferire, oggi serve una linea politica, e non dovevate essere voi a darla, doveva essere qui la presidente del Consiglio Meloni a parlare al Paese, che è giustamente preoccupato".