Iran polizia chiede di rafforzare la vigilanza nelle basi Usa in Italia | dove sono e perché sale l' allerta

La polizia italiana ha richiesto di intensificare i controlli nelle basi militari statunitensi situate nel paese. La richiesta arriva in risposta all’aumento delle tensioni legate al conflitto attuale. Le basi coinvolte si trovano in diverse regioni italiane e l’attenzione si concentra sulla sicurezza e la sorveglianza di queste installazioni. La decisione segue le indicazioni delle autorità per garantire la tutela degli assetti strategici.

La presenza in Italia di basi che gli Usa potrebbero richiedere al nostro Paese per la guerra in Iran sta tenendo in apprensione gli italiani. Con una circolare inviata dal Dipartimento della Pubblica sicurezza a prefetti e questori è stato richiesto un “rafforzamento dei dispositivi di vigilanza” sulle basi militari americane presenti in Italia, “nonché presso i siti sensibili riconducibili alla filiera di produzione a interesse militare, specie di quella a supporto della catena logistica bellica degli alleati”. La richiesta sulle basi Usa in Italia L’agenzia ANSA ha avuto modo di visionare il contenuto di una circolare inviata dal Dipartimento della Pubblica sicurezza a prefetti e questori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Basi Usa in Italia, da Sigonella a Camp Darby: dove sono e come potrebbero essere usate per la guerra in IranMentre i droni di sorveglianza MQ-4C Triton volano da e verso la base di Sigonella, in Sicilia, la premier Giorgia Meloni ribadisce che «sulle basi...

Iran, la guerra in diretta: nuovi raid su Teheran. Crosetto sulle basi Usa in Italia: Se ci sarà richiesta valuteremoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti: il conflitto si allarga, continuano i raid su Teheran e Libano, attacchi iraniani

Guerra in Iran: allerta massima in ItaliaIl Viminale aumenta la vigilanza su 28 mila obiettivi sensibili. E la Difesa chiede urgente revisione delle norme sulle missioni.

