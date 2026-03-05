Basi Usa in Italia da Sigonella a Camp Darby | dove sono e come potrebbero essere usate per la guerra in Iran La mappa

Le basi americane in Italia, come Sigonella in Sicilia e Camp Darby, sono al centro di attenzione per il loro ruolo strategico. I droni MQ-4C Triton vengono frequentemente avvistati in volo da queste installazioni. La premier italiana ha affermato che le basi militari italiane ospitano attività di sorveglianza e supporto alle operazioni degli Stati Uniti. La mappa mostra le ubicazioni di queste installazioni e le possibilità di impiego in eventuali azioni in Iran.

Mentre i droni di sorveglianza MQ-4C Triton volano da e verso la base di Sigonella, in Sicilia, la premier Giorgia Meloni ribadisce che «sulle basi militari americane «mi pare che tutti si stiano attenendo agli accordi bilaterali». La questione delle basi Usa sul territorio italiano è tornata rilevante dopo l'attacco degli Stati Uniti all'Iran. In particolare, Regno Unito e Spagna in questi giorni sono state criticate da Donald Trump perché entrambi i Paesi hanno rifiutato a Washington l'uso delle loro basi militari nell'ambito dell'operazione contro l'Iran. Per quanto riguarda l'Italia, che ospita basi Usa sul proprio territorio, la questione è leggermente diversa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

