Una nave da guerra iraniana è stata affondata al largo delle coste dello Sri Lanka in un attacco con un missile, secondo quanto dichiarato dal capo del Pentagono. L’attacco è stato condotto da un sottomarino statunitense, e si conta almeno 80 vittime tra i militari a bordo della nave. La notizia ha suscitato reazioni a livello internazionale, mentre le autorità coinvolte non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sui motivi dell’operazione.

Una nave da guerra iraniana, la IRIS Dena, è affondata al largo delle coste dello Sri Lanka: secondo quanto dichiarato da fonti della marina e del ministero della Difesa del Paese, a farla colare a picco sarebbe stato un attacco sottomarino. Questa versione ha trovato conferma prima nelle parole di tre fonti militari Usa, anonime, all'agenzia Reuters e, poi, in quelle del capo del Pentagono, Pete Hegseth: a colpire la nave - proprio con un sottomarino - sono state le forze armate americane. Non è al momento chiaro quante persone ci fossero a bordo: le autorità locali - che hanno precisato come la nave non si trovasse all'interno delle acque territoriali dello Sri Lanka - hanno dichiarato di aver tratto in salvo 32 persone, e che i morti sono almeno 80. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sri Lanka, nave da guerra iraniana attaccata e affondata da un sottomarino Usa: «Almeno 80 morti»

Sottomarino Usa affonda nave iraniana in Sri Lanka: almeno 80 morti. «È la prima volta dalla Guerra Mondiale»Al largo delle coste dello Sri Lanka sono morte almeno 80 persone dopo l'attacco di un sottomarino Usa a una nave iraniana.

Nave iraniana affondata al largo dello Sri Lanka, almeno 101 dispersi e 78 feriti dopo un attacco sottomarinoAlmeno 101 persone risultano disperse e 78 ferite dopo un attacco sottomarino contro una nave iraniana al largo delle coste dello Sri Lanka , secondo...

Contenuti utili per approfondire Sri Lanka.

Temi più discussi: Poliziotti bloccati a Doha: tornavano in Italia dopo aver rimpatriato un cittadino nello Sri Lanka: Chiusi in hotel, fuori è pericolosissimo; Weekend a Londra? Prima il lasciapassare digitale: dal 25 febbraio 2026 l’ETA diventa obbligatoria; Italiani bloccati, il primo volo di rientro; Notte di terrore per gli italiani bloccati a Doha e Dubai: Missili sopra la testa, gli allarmi suonano di continuo.

Sri Lanka, sottomarino Usa affonda una nave iraniana: 148 morti. Hegseth: Colpiremo ovunqueUn sottomarino americano ha affondato una nave da guerra iraniana al largo dello Sri Lanka. Sono 148 i marinai morti o dispersi nell'Oceano ... iltempo.it

Nave iraniana colpita e affondata da un sottomarino a largo dello Sri Lanka: almeno 140 dispersiL'Iris Dena, una delle più recenti navi da guerra iraniane, è stata colpita e affondata questa mattina a largo dello Sri Lanka: almeno 140 dispersi ... notizie.it

"È stato un sottomarino americano ad affondare al largo dello Sri Lanka una nave da guerra iraniana che pensava di essere al sicuro in acque internazionali. È il primo attacco di questo tipo dalla II Guerra mondiale ad oggi". Così il Segretario alla Guerra Pete facebook

Medio Oriente, se hundió fragata iraní frente a Sri Lanka. Reuters: 78 persone sono rimaste ferite #ANSA x.com