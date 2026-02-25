Intervista a Flaminia Pace | Io e il metodo Fanpage Fascista e antisemita? Ma se mio padre è ebreo Ferita ma torno più forte

Flaminia Pace ha spiegato che le accuse di fascismo e antisemitismo non le appartengono, soprattutto perché suo padre è ebreo. La giornalista ha raccontato di aver subito attacchi online e di sentirsi ferita, ma determinata a reagire. Seduta nella sala riunioni de Il Tempo, ha condiviso il suo punto di vista con calma e chiarezza, spiegando come il metodo Fanpage abbia influenzato il suo lavoro e la sua vita. La conversazione si è concentrata sulla sua esperienza personale e professionale.

