Missili dell’Iran lanciati verso il territorio europeo tensione altissima | Basi Uk a Cipro

Nelle ultime ore si sono registrati lanci di missili dall’Iran verso il territorio europeo, con l’obiettivo di basi britanniche a Cipro. La tensione tra le parti è aumentata rapidamente, mentre si moltiplicano le notizie di attacchi e allarmi aerei. La situazione si sta intensificando in modo significativo, con ripercussioni che coinvolgono direttamente le installazioni militari nel Mediterraneo.

Le ultime ore hanno segnato un nuovo, drammatico capitolo della guerra in Iran, con un’escalation che sta progressivamente allargando il fronte del conflitto ben oltre i confini della Repubblica Islamica. Dopo gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele contro obiettivi strategici iraniani, Teheran ha reagito con una risposta militare che ha acceso i timori di una destabilizzazione regionale. Missili, droni e minacce incrociate hanno trasformato il Medio Oriente in una polveriera, mentre le cancellerie occidentali moltiplicano gli appelli alla prudenza. >> Sanremo, ancora caos dopo la finale: la notizia travolge Carlo Conti. Cosa sta succedendo La rappresaglia iraniana si è indirizzata verso Paesi considerati vicini a Washington e Tel Aviv, in particolare quelli che ospitano basi militari statunitensi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

L'Iran lancia missili verso Cipro. Sfiorate le basi militari britannicheIl ministro della Difesa britannico John Healey ha rivelato che due missili provenienti dall'Iran sono stati lanciati in direzione di Cipro, dove si...

Leggi anche: Iran, Khamenei è stato ucciso. Nuova ondata di attacchi a Teheran. Larijani: «Oggi colpiremo Usa e Israele con una forza mai vista prima». Londra: «Due missili lanciati dal regime verso Cipro»

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Missili

Temi più discussi: Attacco all’Iran: quali missili, quali difese e perché le scorte sono decisive; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran.Teheran risponde all'offensiva. Allarme in tutto il Golfo; Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Escalation in Medioriente. Ecco cosa sappiamo; L’Iran risponde a USA e Israele con il lancio di missili balistici: colpite diverse basi americane.

L'Iran lancia missili verso Cipro. Sfiorate le basi militari britannicheIl ministro della Difesa britannico John Healey ha rivelato che due missili provenienti dall'Iran sono stati lanciati in direzione di Cipro, dove ... iltempo.it

L'Iran risponde ad attacco Usa-Israele. Da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito TeheranLeggi su Sky TG24 l'articolo L'Iran risponde ad attacco Usa-Israele. Da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito Teheran ... tg24.sky.it

Nuove esplosioni questa mattina a Dubai, Doha e Manama per il lancio di missili dall'Iran, all'indomani dell'inizio dell'attacco americano e israeliano contro la Repubblica islamica. Lo riferiscono testimonianze locali. Le sirene dell'allarme aereo hanno suon - facebook.com facebook

Tel Aviv colpita dai missili dell'Iran: un morto e una ventina di feriti accertati #iran x.com