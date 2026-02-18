Missili Tomahawk nel Golfo Persico | cosa sono e che bersagli possono colpire in Iran
Gli Stati Uniti potrebbero usare i missili Tomahawk contro l’Iran se i negoziati fallissero, a causa delle tensioni crescenti nel Golfo Persico. Il 22 giugno 2025, durante l’Operazione Midnight Hammer, hanno già lanciato 30 missili da crociera Bgm-109 contro il centro nucleare di Natanz e il centro di tecnologia di Isfahan, colpendo obiettivi strategici. Questi missili sono progettati per attaccare con precisione obiettivi militari in territorio nemico, portando a un aumento delle tensioni nella regione. La possibilità di nuovi attacchi rimane alta.
Gli Stati Uniti potrebbero ricorrere ai loro famosi missili Tomahawk per colpire l’ Iran nell’ipotesi che i negoziati non portino alla risoluzione sperata, lanciando attacchi di precisione contro obiettivi prefissati dal Mar Arabico, come è già accaduto il 22 giugno 2025 nel corso dell’Operazione Midnight Hammer, quando insieme alle "bunker buster" sganciate dai bombardieri strategici lanciarono ben 30 missili da crociera Bgm-109 contro l’impianto nucleare di Natanz e Centro di tecnologia nucleare di Isfahan. In quell’occasione i Tomahawk, che vennero lanciati da un sottomarino, si ritiene l’Uss Georgia, svolsero un ruolo d’attacco complementare e conclusivo nell’azione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Diplomazia in panne e navi americane nel Golfo Persico. Tra Usa e Iran è già iniziata l’escalationIl nome di Donald Trump compare nelle notizie di oggi perché, mentre afferma pubblicamente di voler negoziare con l’Iran, gli Stati Uniti dispiegano navi da guerra nel Golfo Persico, aumentando le tensioni nella regione.
Golfo Persico: USA contro Iran, manovre Russia-Cina aumentano la tensione. Rischio conflitto e crisi energetica globale.Gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza militare nel Golfo Persico dopo le recenti minacce dell’Iran, mentre Russia e Cina aumentano le esercitazioni congiunte nella regione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: 650 missili Tomahawk, 33 navi e F-35, un terzo della flotta Usa in Medio Oriente: cosa può succedere; Centinaia di aerei Usa pronti a colpire. Russi e cinesi si esercitano con Teheran; Iran: gli Usa valutano l’invio di una seconda portaerei nel Golfo; Iran pronto a negoziare sui missili balistici. E Trump invia 7.000 satelliti Starlink.
650 missili Tomahawk, 33 navi e F-35, un terzo della flotta Usa in Medio Oriente: cosa può succedereGli Usa spostano la USS Ford nel Golfo per unirsi alla Lincoln e rafforzare la presenza navale con centinaia di missili e decine di navi, in un segnale di forza rivolto a Teheran ma anche Russia e Cin ... msn.com
Tomahawk: storia di un missile che può cambiare una guerra. Un'arma che serve a comunicareLa notizia è semplice, ma densa di implicazioni: Donald Trump ha deciso, per ora, di non approvare la fornitura all’Ucraina dei missili da crociera Tomahawk, capaci di colpire in profondità nel ... ilfoglio.it
Lindsey Graham: "In seguito al massiccio attacco di ieri sera, esorto il presidente Donald J. Trump ad avviare il processo di fornitura all'Ucraina di missili cruise Tomahawk, il che rappresenterebbe una svolta decisiva dal punto di vista militare". x.com
#USA #Israele #Iran La marina americana, che secondo i piani sarà molto presto vicino al Golfo #Persico, dispone di 1018 lanciatori di missili da crociera in grado di lanciare oltre 1.000 missili #Tomahawk contemporaneamente. La difesa aerea in questo cas facebook