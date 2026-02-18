Gli Stati Uniti potrebbero usare i missili Tomahawk contro l’Iran se i negoziati fallissero, a causa delle tensioni crescenti nel Golfo Persico. Il 22 giugno 2025, durante l’Operazione Midnight Hammer, hanno già lanciato 30 missili da crociera Bgm-109 contro il centro nucleare di Natanz e il centro di tecnologia di Isfahan, colpendo obiettivi strategici. Questi missili sono progettati per attaccare con precisione obiettivi militari in territorio nemico, portando a un aumento delle tensioni nella regione. La possibilità di nuovi attacchi rimane alta.

Gli Stati Uniti potrebbero ricorrere ai loro famosi missili Tomahawk per colpire l’ Iran nell’ipotesi che i negoziati non portino alla risoluzione sperata, lanciando attacchi di precisione contro obiettivi prefissati dal Mar Arabico, come è già accaduto il 22 giugno 2025 nel corso dell’Operazione Midnight Hammer, quando insieme alle "bunker buster" sganciate dai bombardieri strategici lanciarono ben 30 missili da crociera Bgm-109 contro l’impianto nucleare di Natanz e Centro di tecnologia nucleare di Isfahan. In quell’occasione i Tomahawk, che vennero lanciati da un sottomarino, si ritiene l’Uss Georgia, svolsero un ruolo d’attacco complementare e conclusivo nell’azione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Missili Tomahawk nel Golfo Persico: cosa sono e che bersagli possono colpire in Iran

Diplomazia in panne e navi americane nel Golfo Persico. Tra Usa e Iran è già iniziata l’escalationIl nome di Donald Trump compare nelle notizie di oggi perché, mentre afferma pubblicamente di voler negoziare con l’Iran, gli Stati Uniti dispiegano navi da guerra nel Golfo Persico, aumentando le tensioni nella regione.

Golfo Persico: USA contro Iran, manovre Russia-Cina aumentano la tensione. Rischio conflitto e crisi energetica globale.Gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza militare nel Golfo Persico dopo le recenti minacce dell’Iran, mentre Russia e Cina aumentano le esercitazioni congiunte nella regione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.