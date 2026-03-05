Iran Meloni sente Macron | risorse militari a Cipro e nel Mediterraneo orientale

Stamattina il presidente Macron ha chiamato la premier Meloni per discutere di risorse militari destinate a Cipro e al Mediterraneo orientale. La conversazione tra i due leader ha riguardato le questioni di sicurezza e la presenza militare nella regione. Nessuna comunicazione ufficiale ha specificato ulteriori dettagli o decisioni prese durante il colloquio telefonico.

Il conflitto in Iran continua a produrre effetti a catena anche sul piano diplomatico e militare europeo. Con il rischio di un’escalation regionale sempre più concreto, i governi del continente stanno intensificando contatti e coordinamento per rafforzare la sicurezza nel Mediterraneo e nel Golfo. In questo quadro si inserisce la telefonata tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il presidente francese, Emmanuel Macron. Secondo quanto riferito da Palazzo Chigi, i due leader hanno discusso delle conseguenze della guerra con l’Iran sia sul piano regionale sia su quello globale, soffermandosi in particolare sull’impatto delle ostilità sulla libertà di navigazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

