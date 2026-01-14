Iran | Se USA ci attaccano bombarderemo le sue basi Trump ai manifestanti | Presto arrivano aiuti news in diretta sulle proteste
Aggiornamenti in tempo reale sulle proteste in Iran: si registrano numerose vittime e tensioni crescenti. Nel contesto delle rivolte, Donald Trump ha invitato i manifestanti a prendere il controllo delle istituzioni e ha annunciato l'invio di aiuti, mentre le tensioni tra Iran e Stati Uniti aumentano con minacce di attacchi alle basi statunitensi.
Le ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: migliaia di persone sono morte in seguito alle rivolte in corso, intanto Donald Trump incita i manifestanti a "prendere il controllo delle istituzioni" e promesse l'invio di aiuti. Per Mosca le minacce USA a Teheran sono "inaccettabili". 🔗 Leggi su Fanpage.it
