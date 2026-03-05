iran comunicazioni dei ministri tajani e crosetto

Il 5 marzo, a partire dalle 10, nell’aula di Montecitorio si svolgono le comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto relative alla situazione in Iran. La seduta coinvolge i politici e i rappresentanti delle istituzioni italiane, che ascoltano le dichiarazioni ufficiali su temi legati alle questioni diplomatiche e di sicurezza. La discussione si svolge nel contesto delle riunioni parlamentari dedicate alla politica internazionale.

Giovedì 5 marzo, a partire dalle ore 10, nell'aula di Montecitorio si svolgono le comunicazioni del vice presidente del consiglio e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani (foto), e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in merito all'evoluzione del quadro internazionale. L'appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta web tv e sul canale satellitare della Camera dei Deputati con traduzione nel linguaggio dei segni.

