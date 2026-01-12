L’attivista Pegah Moshir Pour racconta le proteste in Iran | Repressione militare e digitale senza precedenti
Pegah Moshir Pour, attivista iraniana, descrive le recenti proteste in Iran evidenziando un’intensa repressione sia militare che digitale. Tra blackout, sparatorie di massa e limitazioni delle comunicazioni online, la situazione nel paese si fa sempre più critica. In questa intervista, Moshir Pour fornisce un quadro dettagliato degli eventi e delle sfide affrontate dai manifestanti, offrendo una prospettiva diretta sulle difficoltà in atto.
