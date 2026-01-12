L’attivista Pegah Moshir Pour racconta le proteste in Iran | Repressione militare e digitale senza precedenti

Da fanpage.it 12 gen 2026

Pegah Moshir Pour, attivista iraniana, descrive le recenti proteste in Iran evidenziando un’intensa repressione sia militare che digitale. Tra blackout, sparatorie di massa e limitazioni delle comunicazioni online, la situazione nel paese si fa sempre più critica. In questa intervista, Moshir Pour fornisce un quadro dettagliato degli eventi e delle sfide affrontate dai manifestanti, offrendo una prospettiva diretta sulle difficoltà in atto.

Blackout, sparatorie di massa e repressione anche digitale. A Fanpage.it l'attivista Pegah Moshir Pour racconta cosa sta accadendo durante le proteste in Iran. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

