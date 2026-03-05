Guerra in Iran Crosetto alla Camera | Pronti a inviare navi a Cipro Le basi Usa? Non penso ce le chiederanno

Questa mattina alla Camera, i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto hanno illustrato le ultime decisioni del governo riguardo alla crisi in Iran. Crosetto ha annunciato che sono pronte navi da inviare a Cipro e ha dichiarato di non ritenere probabile una richiesta di basi americane nel paese. La discussione si è concentrata sulle azioni militari e sulla presenza internazionale nella regione.

Sono tornati questa mattina alla Camera, i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. Ma questa volta, a differenza di lunedì quando hanno relazionato sugli avvenimenti in corso in Iran dopo la guerra lanciata da Usa e Israele, l’obiettivo è più specifico e impegnativo. Ottenere il voto prima della Camera e quindi del Senato che autorizza il governo ad inviare aiuti militari ai paesi del Golfo attaccati dall’Iran in reazione all’offensiva. Il ministro degli Esteri parte subito spiegando quanto la crisi stia peggiorando: «La crisi in corso impone a tutti noi una presa di responsabilità condivisa. Dobbiamo essere capaci di non dividerci. Le difese di tutti i paesi del golfo sono impegnate a difendersi, ma è concreta l’ipotesi di un allargamento del conflitto». 🔗 Leggi su Open.online

