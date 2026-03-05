Iran Crosetto alla Camera | Massima allerta per missili e droni invieremo navi a Cipro Le basi Usa? Non penso ce le chiederanno

Il ministro della Difesa ha annunciato alla Camera che l’Italia mantiene la massima allerta per missili e droni provenienti dall’Iran e che invierà navi a Cipro. Ha anche detto di non ritenere che le basi statunitensi vengano richieste dall’Iran. La premier ha confermato oggi che l’Italia fornirà sistemi di difesa aerea ai Paesi del Golfo sotto minaccia.

L’Italia intende sostenere con sistemi di difesa aerea i Paesi del Golfo presi di mira dall’Iran, come confermato stamattina dalla premier Giorgia Meloni. Ma non è il solo passo in avanti dell’Italia in ambito militare di fronte all’escalation della crisi in Medio Oriente. «Insieme coi partner dell’E5 – Francia, Germania, Polonia e Spagna oltre all’Italia – abbiamo deciso di mantenere un meccanismo di consultazione costante tra ministri della Difesa», annuncia alla Camera il ministro della Difesa Guido Crosetto. E in questo quadro «porteremo probabilmente un aiuto a Cipro», Paese Ue (che detiene pure la presidenza semestrale del Consiglio) finito nel raggio dei missili iraniani. 🔗 Leggi su Open.online

Guerra in Iran, Crosetto alla Camera: «Pronti a inviare navi a Cipro. Le basi Usa? Non penso ce le chiederanno»Sono tornati questa mattina alla Camera, i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto.

