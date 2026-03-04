Iran l’annuncio di Israele | F-35 ha abbattuto caccia di Teheran

Israele ha dichiarato che un suo velivolo F-35 'Adir' ha abbattuto un caccia iraniano YAK-130 durante uno dei recenti raid condotti dalle forze di difesa israeliane sui cieli di Teheran. Questa comunicazione rappresenta il primo confronto aereo ufficiale tra le due nazioni nella regione. L'incidente si è verificato in un contesto di operazioni militari condotte dalle forze israeliane nella zona.

Usa e Israele attaccano l’Iran: raid su Teheran e altre città. Caccia a KhameneiTeheran, 28 febbraio 2026 – L’escalation in Medio Oriente ha raggiunto un nuovo livello nella giornata di sabato 28 febbraio 2026.

Il Qatar ha abbattuto due caccia russi provenienti dall'IranIl ministero della Difesa del Qatar afferma che le sue forze armate hanno abbattuto due aerei SU24 di fabbricazione russa provenienti dall'Iran.

Dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, negli USA è diventato virale su X l’hashtag #SendBarron (“Mandate Barron”). Il riferimento è a Barron Trump, figlio del presidente Donald Trump: l’invito, chiaramente satirico, è quello di mandare lui a combattere. facebook

Mojtaba Khamenei, l’erede come nuova Guida suprema dell’Iran x.com