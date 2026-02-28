Usa e Israele attaccano l’Iran | raid su Teheran e altre città Caccia a Khamenei

Nella giornata di sabato 28 febbraio 2026, sono stati condotti raid su diverse città in Iran, tra cui Teheran, da parte di forze israeliane e statunitensi. Le operazioni hanno coinvolto obiettivi non ancora specificati e hanno portato a un'intensificazione delle tensioni nella regione. Inoltre, si parla di una caccia in corso nei confronti di un alto leader iraniano.

Teheran, 28 febbraio 2026 – L’escalation in Medio Oriente ha raggiunto un nuovo livello nella giornata di sabato 28 febbraio 2026. Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro l’ Iran, con segnalazioni di forti esplosioni e colonne di fumo a Teheran e notizie di detonazioni anche in altre località del Paese. Israele ha parlato di un’azione “preventiva” per rimuovere minacce alla sicurezza nazionale, mentre Washington ha definito l’operazione come l’avvio di “grandi operazioni di combattimento” in Iran. Raid su Teheran e obiettivi militari in Iran. Caccia a Khamenei. Secondo le ricostruzioni rilanciate da media internazionali, i raid hanno colpito obiettivi militari e infrastrutture legate anche al programma dei missili balistici, con esplosioni riferite nella capitale e in più città. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Israele e Usa attaccano l'Iran. Esplosioni a Teheran, missili in volo. I colpi vicino agli uffici di KhameneiAttacchi americani con aerei partiti dalle basi in Medio Oriente e dalle portaerei.

Israele e Usa attaccano l'Iran, le prime immagini del raid: colonne di fumo a TeheranSabato, dopo l’attacco sferrato da Israele sulla capitale iraniana, si è vista una nuvola di fumo salire da una zona a sud di Teheran.

Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando

Israele e Usa attaccano l'Iran, la risposta: Missili contro basi americaneAggiornamenti sull’azione congiunta di Israele e USA contro l’Iran. La risposta di Teheran e le reazioni internazionali. notizie.it

Usa e Israele attaccano l'Iran, Trump: Iniziata una grande operazione. Elimineremo il regimeLo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz. Operazione congiunta con gli Usa. Uno degli obiettivi sarebbe una struttura presidenziale iraniana. lastampa.it

Attacco lanciato da Israele con Usa contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato l’operazione americana per “difendere” i suoi cittadini. Per Trump Teheran stava cercando di ampliare il suo programma nucleare: “Non l’avranno mai x.com