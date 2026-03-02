La presidente del Consiglio ha commentato la crisi del diritto internazionale, attribuendola alla guerra in Ucraina, e ha chiesto all’Iran di fermare gli attacchi nel Golfo. Durante un’intervista al Tg5, ha parlato anche della situazione attuale in Iran, evidenziando le tensioni in corso e le sfide diplomatiche legate a questi eventi.

La presidente del Consiglio: "L'Italia si era molto spesa per un accordo sul nucleare. Dopo che è saltato Usa e Israele hanno deciso di attacare senza coinvolgere i partner europei". Sul caso Crosetto-Dubai: "Non ha mai smesso di fare il suo lavoro" La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al Tg5 in onda stasera affronta il tema del momento, la guerra in Iran. "Attualmente il governo è impegnato a dare assistenza alle migliaia di italiani che sono rimasti bloccati, particolarmente nei paesi del Golfo - spiega la premier -. Siamo in contatto con quei paesi, siamo in contatto con i nostri partner europei, l'obiettivo è ovviamente che la crisi non dilaghi ma penso che nulla possa andare meglio se l'Iran non ferma i suoi attacchi nei confronti dei paesi del Golfo che sono totalmente ingiustificati". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Crisi diritto internazionale figlia della guerra in Ucraina. L'Iran fermi gli attacchi nel golfo"

