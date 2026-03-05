Iran droni Teheran contro Azerbaigian Trump | Figlio Khamenei inaccettabile come nuovo leader

L’Iran ha inviato droni contro l’Azerbaigian in un’azione che ha coinvolto le forze di Teheran e Baku. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato la possibilità di un nuovo leader per l’Iran, definendo “inaccettabile” la nomina del figlio del capo supremo. La situazione tra i due paesi si sta intensificando, coinvolgendo anche la regione del Medio Oriente.

Home > Esteri > È la volta dell’Azerbaigian a essere trascinato nel conflitto che da giorni è in corso in Medio Oriente. Droni iraniani sono stati lanciati contro l’enclave di Nakhchivan, tra Iran, Armenia e Turchia, colpendo l’aeroporto e ferendo 4 dipendenti. Uno dei droni è invece caduto nei pressi di un edificio scolastico nel villaggio di Shakarabad. Ilham Aliyev, presidente dell’Azerbaigian, ha parlato di “ingiustificato atto di terrorismo“, chiedendo a Teheran “spiegazioni e scuse”. In una telefonata con Baku, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha negato la responsabilità dell’Iran dietro l’attacco e ha suggerito che potesse trattarsi di un atto israeliano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Guerra in Iran, Trump: “Figlio di Khamenei inaccettabile come nuovo leader”. Droni di Teheran contro l’AzerbaigianWASHINGTON – L’Azerbaigian finisce nella guerra che sta infiammando il Medio Oriente.

Trump a gamba tesa: “Il figlio di Khamenei inaccettabile come nuovo leader dell’Iran. Voglio essere coinvolto nella scelta”Cresce l’irritazione del presidente americano Donald Trump, che vuole essere coinvolto personalmente nella scelta della nuova Guida Suprema...

