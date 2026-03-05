Nella regione del Medio Oriente, l'Iran ha lanciato droni contro l'enclave di Nakhchivan, situata tra Armenia, Turchia e Iran, colpendo l’aeroporto e ferendo quattro persone. Nel frattempo, l’ex presidente ha commentato la possibilità di un nuovo leader con il figlio di un alto funzionario iraniano, definendolo inaccettabile. La tensione tra le nazioni coinvolte si intensifica mentre la situazione rimane critica.

WASHINGTON – L’Azerbaigian finisce nella guerra che sta infiammando il Medio Oriente. Droni iraniani sono stati lanciati contro l’enclave di Nakhchivan, tra Iran, Armenia e Turchia, colpendo l’aeroporto e ferendo 4 dipendenti. Ma il presidente Usa, Donald Trump, è ora interessato a chi potrebbe prendere il potere in Iran e ha detto di ritenere “inaccettabile” che possa trattarsi di Mojtaba Khamenei, figlio dell’ayatollah assassinato Ali Khamenei. Intanto diciamo che uno dei droni è caduto nei pressi di un edificio scolastico nel villaggio di Shakarabad. Ilham Aliyev, presidente dell’Azerbaigian, ha parlato di “ingiustificato atto di terrorismo”, chiedendo a Teheran “spiegazioni e scuse”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guerra in Iran, Trump: “Figlio di Khamenei inaccettabile come nuovo leader”. Droni di Teheran contro l’Azerbaigian

Trump a gamba tesa: “Il figlio di Khamenei inaccettabile come nuovo leader dell’Iran. Voglio essere coinvolto nella scelta”Cresce l’irritazione del presidente americano Donald Trump, che vuole essere coinvolto personalmente nella scelta della nuova Guida Suprema...

Trump: "In Iran devo essere coinvolto nella scelta del nuovo leader, il figlio di Khamenei inaccettabile". Starmer invia quattro jet militari in QatarSesto giorno di guerra in Medio Oriente con un conflitto, partito dall'attacco di sabato scorso di Usa e Israele all'Iran, che si è ormai esteso in...

Altri aggiornamenti su Guerra in Iran Trump Figlio di Khamenei....

Temi più discussi: Media: Nuova Guida suprema è Mojtaba, figlio di Khamenei. Trump contro Spagna e Regno Unito; Diluvio di bombe sull'Iran, il figlio di Khamenei eletto guida suprema; L'Iran agli europei: 'Non unitevi alla guerra di Usa e Israele'; Iran, la successione di Khamenei nella nebbia della guerra, nessuna conferma sul figlio Mojtaba.

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, Trump: 'Devo essere coinvolto in nomina nuovo leader. Khamenei jr. è inaccettabile' ... tg24.sky.it

Trump, devo essere coinvolto nella scelta del successore di Khamenei& ???4??.\?*?f?????nu0018???4?6?e= O??^u0018eAu0001????6?d?2???v?J [$?Yu000fu000bu0014k?u001c?*?4w?? u?eu001ev?8??L?ebsUu001b?i????e?M ?)?Db??RN?LW?f%u0016?:?V??E]u001fi??f-u0006???n?e;!???2u000fS?Ù? ... tuttosport.com

Trump: "Inaccettabile il figlio di Khamenei, talmente incompetente che neanche il padre lo voleva. Dirò la mia sul nuovo leader". Teheran provoca: "Invasione di terra Li aspettiamo, sarebbe un disastro per gli Usa". E spunta Zelensky: "Gli Usa ci hanno chiest - facebook.com facebook

#Trump : inaccettabile il figlio di #Khamenei leader dell’ #Iran x.com