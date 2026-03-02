Durante un’audizione congiunta davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, un parlamentare ha chiesto ai ministri Crosetto e Tajani di chiarire se condannano o meno l’attacco degli Stati Uniti e Israele, sottolineando che non sono commentatori ma rappresentanti del governo. Ha anche criticato la retorica atlantica, invitandoli a esprimersi su questioni di politica estera senza mezzi termini.

Nel corso dell'audizione congiunta davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato sull'informativa urgente relativa alla crisi in Medio Oriente, dopo gli attacchi del 28 febbraio condotti da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, interviene con toni duri nei confronti del governo, alla presenza dei ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani. Fratoianni apre il suo intervento contestando la compressione dei tempi del dibattito: "Anche noi chiediamo che la presidente del Consiglio e i ministri che oggi sono stati qui presenti, vengano in Parlamento, perché un dibattito su quello che sta accadendo non si può fare in tre minuti.

Iran, Fratoianni incalza Crosetto e Tajani: "Non siete commentatori ma ministri. Basta retorica atlantica, condannate o no l'attacco Usa-Israele?"

