Morto Vince Zampella il papà del videogioco ‘Call of Duty’

Roma, 23 dicembre 2025 – Addio al papà dei videogiochi ‘Call of Duty’, ‘Titanfall’ e ‘Star Wars Jedi’. Lo sviluppatore Vince Zampella è morto all'età di 55 anni in un incidente stradale nella California meridionale, a nord di Los Angeles. Secondo quanto riportano alcuni media statunitensi, tra cui Cbs, la Ferrari su cui viaggiava è uscita di strada e ha urtato una barriera di cemento, prima di prendere fuoco, ha precisato la polizia di Stato californiana. Zampella è rimasto intrappolato nell'auto in fiamme ed è morto sul posto, mentre un altro passeggero è statto sbalzato fuori dall’abitacolo ed è deceduto poi in ospedale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

