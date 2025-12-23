Morto Vince Zampella il papà del videogioco ‘Call of Duty’
Vince Zampella, figura fondamentale nel settore dei videogiochi e cofondatore di Respawn Entertainment, è scomparso. È noto per aver contribuito allo sviluppo di titoli di successo come ‘Call of Duty’, ‘Titanfall’ e ‘Star Wars Jedi’. La sua morte, avvenuta il 23 dicembre 2025, rappresenta una perdita significativa per l’industria videoludica, lasciando un’eredità di innovazione e creatività.
Roma, 23 dicembre 2025 – Addio al papà dei videogiochi ‘Call of Duty’, ‘Titanfall’ e ‘Star Wars Jedi’. Lo sviluppatore Vince Zampella è morto all'età di 55 anni in un incidente stradale nella California meridionale, a nord di Los Angeles. Secondo quanto riportano alcuni media statunitensi, tra cui Cbs, la Ferrari su cui viaggiava è uscita di strada e ha urtato una barriera di cemento, prima di prendere fuoco, ha precisato la polizia di Stato californiana. Zampella è rimasto intrappolato nell'auto in fiamme ed è morto sul posto, mentre un altro passeggero è statto sbalzato fuori dall’abitacolo ed è deceduto poi in ospedale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
