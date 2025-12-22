Vince Zampella il co-creatore del videogioco Call of Duty morto in un incidente stradale

Vince Zampella, il co-creatore del popolare videogioco "Call of Duty", è morto in un incidente stradale a Los Angeles. Lo riportano i media americani. La vettura sulla quale viaggiava, una Ferrari, è uscita fuoristrada e si è scontrata con una barriera di cemento. Zampella è rimasto intrappolato nell'auto in fiamme ed è morto sul posto, mentre un altro passeggero è deceduto in ospedale.

