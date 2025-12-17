Camera sì a Risoluzione maggioranza

L'Aula della Camera ha approvato con 177 voti favorevoli e 123 contrari la Risoluzione di maggioranza, bocciando le proposte delle opposizioni. Questa decisione si inserisce nel contesto delle comunicazioni al Consiglio Ue previste per domani, segnando un momento importante nel percorso decisionale e politico nazionale.

19.29 L'Aula della Camera ha approvato la Risoluzione di maggioranza (bocciando le cinque delle opposizione) in vista delle comunicazioni al Consiglio Ue di domani con 177 sì e 123 no. Punta a "proseguire ogni sforzo per sostenere il processo di pace per l' Ucraina, continuando a collaborare con Usa,mantenendo coeso il fronte europeo" Altro obiettivo è "continuare ad agire nei confronti della Federazione Russa ricorrendo a tutti gli strumenti della diplomazia incluso quello sanzionatorio alla luce di solide basi giuridiche".

